Musa do OnlyFans que dormiu com 122 homens em três semanas quer quebrar recorde mundial

A musa do OnlyFans Bonnie Blue, famosa por ter ido para a cama com 122 homens em três semanas, agora tem um novo objetivo. A criadora de conteúdo adulto quer quebrar um recorde mundial e deseja ter relações sexuais com o maior número de pessoas em um único dia.

Durante a participação no podcast “Dream On”, apresentado por Lottie Moss, Bonnie revelou ter uma vontade enorme de superar o recorde existente. Segundo ela, o feito envolve ter encontros com 948 indivíduos em 24 horas. Oficialmente, o recorde é atribuído a Lisa Sparks, que supostamente teve encontros com 919 homens durante um dia.

Na entrevista, Bonnie se mostrou determinada a realizar seu desejo. A Lottie, ela mencionou estar apenas avaliando se tentará obtê-lo em um futuro próximo ou se esperará até decidir deixar a carreira. "Preciso sair com um estrondo. Isso é definitivamente algo que quero fazer", complementou.