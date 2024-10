Influencer viraliza ao fazer o marido gravar vídeos dela com outros homens para OnlyFans

A influencer Gisa Custolli tem ganhado destaque no OnlyFans ao compartilhar conteúdos incomuns com o marido, Yuri Ottoline. Ela grava vídeos se relacionando com outros homens enquanto Yuri assiste, sem ciúmes, e até ajuda na produção. “Meu marido descobriu que gosta de me ver com outros caras. Ele me incentiva e até grava algumas cenas”, revelou Gisa.

O perfil dela também chamou a atenção de personalidades conhecidas. “Tem famoso acompanhando tudo: jogador, cantor, ex-BBB e até humorista. Em breve, vou gravar com um ex-BBB, e foi meu marido quem o convidou”, afirmou.

A ousada parceria rendeu ao casal um faturamento mensal de cerca de R$ 45 mil. Além disso, Gisa grava conteúdos personalizados para seus assinantes, como vídeos mostrando os pés, coleções de lingerie e momentos em locais públicos. "Atendo a vários pedidos, menos fetiches que considero nojentos", completou a influencer.