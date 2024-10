Miss Bumbum afirma sofrer discriminação por ter corpo sem plásticas: 'Naturalfobia'

Atual vencedora do Miss Bumbum, Bruna Dias, revelou ser alvo de um preconceito que ela chama de "naturalfobia”, que seria a discriminação contra pessoas que não passaram por cirurgias plásticas.

“As pessoas olham para o meu corpo e acham que ele precisa ser modificado para ser considerado bonito. Em um meio onde o padrão é ter o corpo esculpido por intervenções cirúrgicas, ser natural é quase um crime”, afirmou a influenciadora, que produz conteúdo adulto para OnlyFans e Privacy.

Bruna também comentou sobre as críticas que recebeu após vencer o Miss Bumbum este ano, justamente por ter um corpo natural.

“Me perguntam como consegui vencer sem silicone ou preenchimentos. Muitos duvidam que meu corpo seja suficiente para os padrões da indústria. É como se só fosse possível ter um corpo bonito com cirurgias”, acrescentou.

Apesar das opiniões negativas sobre seu físico, Bruna enfatizou que não tem intenção de realizar cirurgias plásticas. “Meu corpo deveria ser o que as pessoas esperam de uma Miss Bumbum, mas paciência. Venci sendo quem sou e é assim que continuarei. Não tenho nada contra quem faz plásticas, mas o meu corpo conta a minha história, e eu sou feliz com ele do jeito que é”, encerrou.