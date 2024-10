Com incentivo da família, ex-frentista deixa emprego e passa a ganhar R$ 1 milhão com conteúdo +18

Natasha Naturista, de 21 anos, deixou de lado a vida de frentista e passou a produzir conteúdo adulto. Dos R$ 1.200 que ela ganhava trabalhando em um posto de gasolina, a influenciadora agora celebra o faturamento de mais de R$ 1 milhão na plataforma adulta Privacy. A jovem garante: “Se eu faturei 1M, significa que o conteúdo é bom, não é mesmo? Hahah”.

De acordo com o Jornal de Brasília, Natasha nasceu em Rio Grande do Sul e cresceu em uma vila naturista - onde se pode andar livremente nu - chamada Colina do Sol, com seus pais e avós. A jovem iniciou a carreira profissional como frentista, mas não gostava do salário que recebia na época.

VEJA MAIS

Foi nesse momento que sua família, já familiarizada com o mundo do nudismo, a incentivou a começar a produzir conteúdo adulto.

“Eu estava infeliz trabalhando como frentista de posto e o salário não era suficiente para pagar as contas. O meu pai foi o principal incentivador para eu produzir os conteúdos adulto”, disse ela. “O que eu faço agora é mais tranquilo, posso trabalhar de casa com algo de que eu gosto muito”, completou a jovem.

Assim que abriu um perfil na Privacy e no OnlyFans, Natasha disse ter sentido uma diferença grotesca em seu estilo de vida. Segundo ela, o faturamento inicial após a estreia era por volta de R$ 40 mil por mês.

Porém, nem tudo foram flores. A jovem contou que enfrentou preconceito de pessoas próximas, perdendo amigos e até namorados: “O julgamento das pessoas foi um dos maiores obstáculos”.

Outro fator que favoreceu seu sucesso foi a sua participação no Concurso Miss PPK Brasil, que decide, por meio de voto popular e técnico, a vagina mais bonita do Brasil. Segundo Natasha, que se classificou em terceiro lugar, a visibilidade que a competição lhe deu também impulsionou suas vendas.