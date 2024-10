Musa do Only Fans afirma que estão se passando por ela para dar golpes em homens 'ingênuos’

Sophie Rain, uma modelo e criadora de conteúdo adulto norte-americana, revelou que pessoas estariam se passando por ela para enganar homens ‘ingênuos’ e arrancar dinheiro deles através do golpe.

Ao NY Post, a jovem de 20 anos relatou que a situação está a "incomodando muito". "Isso realmente me irrita porque não é minha culpa que alguém esteja usando minhas fotos para enganá-los", explicou ela.

Sophie conta que, após caírem nos golpes, as vítimas tentam entrar em contato com ela através das redes sociais e questionam o porquê de ela ter “sumido”. "Eu lhes sou simpáticas e às vezes eles são compreensivos e pronto, mas muitas vezes eles acham que estou mentindo. Eu não mando mensagens para as pessoas nas minhas contas de mídia social não verificadas", explicou a modelo.

Ela ainda disse que acha “assustador” ver o seu corpo ou rosto sendo usados por outra pessoa. “Pessoas estão se passando por mim para enganar homens ingênuos e tirar dinheiro deles", desabafou.

Uma das pessoas que estaria se passando por Sophie para aplicar golpes admitiu recentemente o crime através das redes sociais. Identificada apenas como Charlotte, a golpista disse para Sophie: “Eu só usei seu rosto e seu corpo".

A modelo, que afirma faturar o equivalente a R$ 3,7 milhões por mês com a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, rebateu chamando a mulher de "ridícula" e "nojenta" por estar manipulando pessoas vulneráveis.