Influenciador brasileiro é preso pelo ICE nos Estados Unidos; saiba quem é

O influenciador brasileiro Júnior Pena foi preso no último sábado (31/1) pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). Com mais de 480 mil seguidores no Instagram, ele ficou conhecido nas redes sociais por produzir conteúdos sobre imigração e rotina de brasileiros nos Estados Unidos, onde vive desde 2009.

Segundo pessoas próximas, a prisão teria sido causada por uma falha administrativa no sistema de imigração, que não atualizou a data de uma audiência judicial remarcada no processo de legalização do influenciador. Júnior Pena está detido em um centro de detenção de imigração enquanto o caso é analisado.

De acordo com o amigo Maycon MacDowel, Júnior Pena não compareceu a uma audiência relacionada ao seu processo migratório, o que resultou na detenção. Segundo ele, havia a expectativa de que a situação fosse resolvida judicialmente.

“Tem que pedir perdão à corte. O perdão dele foi aprovado, o caso seria encerrado e ele poderia retornar ao Brasil para dar continuidade ao processo de legalização. Esse não comparecimento à corte colocou ele nessa situação”, afirmou.

Atualmente, o influenciador está sob custódia do ICE no Centro de Detenção Delaney Hall, localizado em Newark, no estado de Nova Jersey.

Após a prisão, passaram a circular nas redes sociais vídeos antigos em que Júnior Pena comentava sobre políticas migratórias dos Estados Unidos. Em publicações anteriores, ele minimizava o risco de deportações em massa e afirmava que pessoas deportadas teriam cometido irregularidades.

Em um desses vídeos, o influenciador chegou a dizer que imigrantes que estavam no país para trabalhar não deveriam se preocupar. As falas voltaram a repercutir após a detenção.

"Fiquem calmos. Não fiquem desesperados achando que eles estão deportando todo mundo. Tem uma matéria que mostra o ICE pegando [as pessoas], que tem até brasileiro no meio, mas é tudo bandido. Tudo bandido. Não acredite em qualquer influenciador", diz em um dos vídeos.

Amigos e apoiadores de Júnior Pena organizaram uma vaquinha online para arrecadar recursos destinados ao pagamento de advogados e custos judiciais. A meta estipulada é de 50 mil dólares.

Até o momento, não há informações oficiais sobre quando o influenciador poderá deixar o centro de detenção ou sobre uma possível deportação.