Nos EUA, artistas atacam política migratória em cerimônia do Grammy, e Trump reage

A cerimônia de premiação do Grammy 2024, realizada em Los Angeles, foi marcada por críticas de artistas contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), provocando a reação do presidente Donald Trump.

A cantora Billie Eilish, vencedora de Canção do Ano por Wildflower, declarou: "Ninguém é ilegal em terra roubada". O porto-riquenho Bad Bunny, que levou o Álbum do Ano com Debí Tirar Más Fotos, afirmou: "Antes que eu agradeça a Deus, vou dizer: fora ICE".

O então presidente americano Donald Trump reagiu às críticas em publicação na rede Truth Social. Ele classificou a cerimônia do Grammy como a "pior, virtualmente impossível de assistir".

Trump reage a comentário sobre Epstein

Trump também respondeu a um comentário do apresentador do evento, Trevor Noah. Noah o associou ao pedófilo Jeffrey Epstein, que morreu na cadeia em 2019.

O ex-presidente negou a ligação com Epstein. "Noah disse incorretamente sobre mim, que Donald Trump e o ex-presidente Bill Clinton passaram um tempo na ilha de Epstein. Errado!!!", afirmou Trump.

Ele completou: "Não posso falar por Bill, mas nunca estive na ilha de Epstein, nem perto disso."

Ameaça de processo contra apresentador

Trump ainda ameaçou acionar Noah na Justiça. "Parece que vou enviar meus advogados para processar esse pobre, patético, sem talento e idiota apresentador", declarou.