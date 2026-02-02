Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Presidente do México promete enviar ajuda humanitária para Cuba

Estadão Conteúdo

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou no domingo, 1, que planeja enviar ajuda humanitária para Cuba nos próximos dias, em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o fornecimento de petróleo para a ilha caribenha seja cortado.

Em evento no Estado de Sonora, Sheinbaum disse que pretende "resolver diplomaticamente tudo relacionado aos embarques de petróleo por razoes humanitárias".

Na semana passada, Trump e Sheinbaum conversaram por telefone, mas a líder mexicana disse que Cuba nao esteve entre os assuntos tratados. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligencia Artificial, revisado e editado pela Redaçao do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

méxico

cuba

ajuda humanitária
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Pressão regional dos EUA faz turismo em Cuba despencar

O número de turistas estrangeiros caiu quase 70% desde 2018

02.02.26 8h38

REPERCUSSÃO

Nos EUA, artistas atacam política migratória em cerimônia do Grammy, e Trump reage

Donald Trump reagiu e disse que a cerimônia do Grammy é a "pior, virtualmente impossível de assistir"

02.02.26 7h58

Presidente do México promete enviar ajuda humanitária para Cuba

02.02.26 7h37

Na Costa Rica, conservadora Laura Fernández lidera apuração da eleição presidencial

02.02.26 7h27

MAIS LIDAS EM MUNDO

PROFISSÃO

Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Porfissão chama atenção pelo alto salário, mas envolve riscos, isolamento e jornadas intensas; saiba qual é o trabalho

27.01.26 21h23

Nipah x Covid-19

Entenda quais as diferenças e semelhanças entre o Vírus Nipah e a Covid-19

Com alta taxa de letalidade e surtos recentes na Índia, o vírus Nipah entra no radar da OMS. Saiba mais!

27.01.26 18h08

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

CIÊNCIA

Cientistas descobrem planeta semelhante à Terra com 50% de chance de ser habitável por seres vivos

A pesquisa pode ajudar a encontrar respostas para a famosa pergunta: ‘Existe vida fora da Terra?’

29.01.26 16h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda