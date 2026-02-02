Presidente do México promete enviar ajuda humanitária para Cuba

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou no domingo, 1, que planeja enviar ajuda humanitária para Cuba nos próximos dias, em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o fornecimento de petróleo para a ilha caribenha seja cortado.

Em evento no Estado de Sonora, Sheinbaum disse que pretende "resolver diplomaticamente tudo relacionado aos embarques de petróleo por razoes humanitárias".

Na semana passada, Trump e Sheinbaum conversaram por telefone, mas a líder mexicana disse que Cuba nao esteve entre os assuntos tratados. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligencia Artificial, revisado e editado pela Redaçao do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.