Na Costa Rica, conservadora Laura Fernández lidera apuração da eleição presidencial

A conservadora Laura Fernández lidera com folga a apuraçao da eleiçao presidencial na Costa Rica, que foi realizada no domingo, 1. Com pouco mais da metade dos votos contabilizados, Fernández, do Partido Povo Soberano, somava 50,8% da preferencia do eleitorado, contra 31,6% de Álvaro Ramos, do Partido Libertaçao Nacional.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa somar ao menos 40% dos votos. Caso contrário, os dois melhores colocados disputarao o segundo turno no dia 5 de abril.

Fernández defende a continuidade das políticas do presidente Rodrigo Chaves, que nao pode mais se reeleger. A candidata ocupou cargos de primeiro escalao na gestao de Chaves. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligencia Artificial, revisado e editado pela Redaçao do Broadcast