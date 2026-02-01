Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Votação de pacote que põe fim ao shutdown parcial ocorrerá em alguns dias

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse mais cedo que levará alguns dias até que o pacote de financiamento do governo seja levado à votação, o que poderia estender para, pelo menos, uma semana a paralisação parcial das atividades do governo federal, no chamado shutdown.

Na radar de republicanos e democratas está a contenção das operações contra imigrantes mantidas pela administração de Donald Trump.

Johnson sinalizou que está contando com a ajuda do presidente Trump para garantir a aprovação do pacote. Isso porque o republicano fez um acordo para separar o financiamento do Departamento de Segurança de um orçamento mais amplo, após uma série de manifestações contra duas mortes de cidadãos americanos causadas pelo Serviço de Imigração e Controle (ICE, na sigla em inglês).

"O que está claro é que o ICE precisa ser dramaticamente reformado", disse hoje o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, em um programa de televisão.

Jeffries disse que a administração precisa começar as negociações agora, não nas próximas duas semanas, sobre mudanças nas operações de aplicação da imigração.

"Mandados judiciais devem ser absolutamente exigidos, de acordo com a Constituição, em nossa opinião, antes que agentes do ICE invadam as casas do povo americano ou arranquem pessoas de seus carros", afirmou.

Palavras-chave

EUA

shutdown

votação

Câmara de Representantes
Mundo
