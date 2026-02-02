Mãe morre e filha é resgatada após desabamento de imóveis no Rio de Janeiro

Uma mulher morreu e uma criança foi salva com vida depois de permanecerem soterradas por mais de cinco horas em um desabamento de imóveis ocorrido na avenida Presidente Castelo Branco, no bairro do Maracanã, zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), as vítimas eram mãe e filha. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2).

A mulher foi identificada como Michele Martins, de 40 anos, e não resistiu aos ferimentos. A criança, de 7 anos, foi retirada dos escombros com vida após intenso trabalho das equipes de resgate.

Ainda segundo os bombeiros, outras oito pessoas também foram retiradas do local. O chamado de emergência foi feito por volta de 1h30, e pelo menos 50 militares atuam na ocorrência desde as primeiras horas da manhã.

A criança foi encaminhada ao Hospital Souza Aguiar. Já as demais vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde delas.

O desabamento aconteceu após as fortes chuvas que atingiram a capital fluminense na noite de domingo (1). Em razão da ocorrência, o Centro de Operações Rio (COR) informou que duas faixas da avenida Rei Pelé, no sentido Méier, estão interditadas na altura da rua Oito de Dezembro.

As causas do colapso dos imóveis ainda não foram esclarecidas.

Monitoramento das chuvas

Em nota, o governador Cláudio Castro afirmou que o Governo do Estado acompanha de forma contínua os impactos das chuvas por meio do Comitê de Chuvas. O Corpo de Bombeiros permanece em alerta para o atendimento de ocorrências emergenciais.

Somente nas últimas horas, a corporação foi acionada para cerca de 30 chamados relacionados às chuvas, principalmente por quedas de árvores, alagamentos e inundações.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando, em tempo integral, as condições meteorológicas e os volumes de chuva em todo o estado, com envio de alertas aos municípios quando necessário. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também acompanha os níveis dos rios na capital, na Região Metropolitana e em Petrópolis.