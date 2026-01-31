Paraenses estão entre os 10 brasileiros mais deportados dos EUA em 2025

Dados do programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), mostram que o Pará está entre os dez estados brasileiros com maior número de deportados pelos Estados Unidos em 2025.

Desde a criação do programa, em agosto, 3.113 brasileiros retornaram ao país, e 97 tinham o Pará como destino final, representando 2,53% do total. Minas Gerais lidera o ranking, com 1.568 repatriados (52,46%), seguido por Rondônia (314) e São Paulo (287).

O levantamento também aponta que 37 voos fretados pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA) trouxeram de volta 3.526 brasileiros, número dobro em relação a 2024.

A maior parte dos deportados é composta por homens pardos, entre 18 e 29 anos, com ensino médio completo.

Estados brasileiros com mais deportados em 2025

Minas Gerais – 1.568 repatriados (52,46%) Rondônia – 314 repatriados (10,21%) São Paulo – 287 repatriados (10,20%) Goiás – 165 repatriados (5,50%) Espírito Santo – 142 repatriados (4,64%) Pará – 97 repatriados (2,53%) Mato Grosso – 88 repatriados (3,09%) Rio de Janeiro – 73 repatriados (2,33%) Santa Catarina – 55 repatriados (2,09%) Paraná – 52 repatriados (1,63%)

O aumento das deportações ocorre no primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump, quando os Estados Unidos intensificaram o controle sobre brasileiros em situação irregular.