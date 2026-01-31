Paraenses estão entre os 10 brasileiros mais deportados dos EUA em 2025
Programa “Aqui é Brasil” registra 97 repatriados para o Pará no último ano
Dados do programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), mostram que o Pará está entre os dez estados brasileiros com maior número de deportados pelos Estados Unidos em 2025.
Desde a criação do programa, em agosto, 3.113 brasileiros retornaram ao país, e 97 tinham o Pará como destino final, representando 2,53% do total. Minas Gerais lidera o ranking, com 1.568 repatriados (52,46%), seguido por Rondônia (314) e São Paulo (287).
O levantamento também aponta que 37 voos fretados pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA) trouxeram de volta 3.526 brasileiros, número dobro em relação a 2024.
A maior parte dos deportados é composta por homens pardos, entre 18 e 29 anos, com ensino médio completo.
Estados brasileiros com mais deportados em 2025
- Minas Gerais – 1.568 repatriados (52,46%)
- Rondônia – 314 repatriados (10,21%)
- São Paulo – 287 repatriados (10,20%)
- Goiás – 165 repatriados (5,50%)
- Espírito Santo – 142 repatriados (4,64%)
- Pará – 97 repatriados (2,53%)
- Mato Grosso – 88 repatriados (3,09%)
- Rio de Janeiro – 73 repatriados (2,33%)
- Santa Catarina – 55 repatriados (2,09%)
- Paraná – 52 repatriados (1,63%)
O aumento das deportações ocorre no primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump, quando os Estados Unidos intensificaram o controle sobre brasileiros em situação irregular.
