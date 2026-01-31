Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Paraenses estão entre os 10 brasileiros mais deportados dos EUA em 2025

Programa “Aqui é Brasil” registra 97 repatriados para o Pará no último ano

Hannah Franco
fonte

Paraenses estão entre os dez brasileiros mais deportados pelos EUA em 2025 (Foto: Sgt. Griffin Payne / US Department of Defense / AFP)

Dados do programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), mostram que o Pará está entre os dez estados brasileiros com maior número de deportados pelos Estados Unidos em 2025.

Desde a criação do programa, em agosto, 3.113 brasileiros retornaram ao país, e 97 tinham o Pará como destino final, representando 2,53% do total. Minas Gerais lidera o ranking, com 1.568 repatriados (52,46%), seguido por Rondônia (314) e São Paulo (287).

O levantamento também aponta que 37 voos fretados pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA) trouxeram de volta 3.526 brasileiros, número dobro em relação a 2024.

A maior parte dos deportados é composta por homens pardos, entre 18 e 29 anos, com ensino médio completo.

Estados brasileiros com mais deportados em 2025

  1. Minas Gerais – 1.568 repatriados (52,46%)
  2. Rondônia – 314 repatriados (10,21%)
  3. São Paulo – 287 repatriados (10,20%)
  4. Goiás – 165 repatriados (5,50%)
  5. Espírito Santo – 142 repatriados (4,64%)
  6. Pará – 97 repatriados (2,53%)
  7. Mato Grosso – 88 repatriados (3,09%)
  8. Rio de Janeiro – 73 repatriados (2,33%)
  9. Santa Catarina – 55 repatriados (2,09%)
  10. Paraná – 52 repatriados (1,63%)

O aumento das deportações ocorre no primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump, quando os Estados Unidos intensificaram o controle sobre brasileiros em situação irregular.

Palavras-chave

trump

deportações eua
Pará
