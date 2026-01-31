Caso Epstein: Arquivo mostra denúncia anônima contra Donald Trump por abuso sexual

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou na sexta-feira, 30, milhares de arquivos da investigação do caso Jeffrey Epstein. Entre os documentos tornados públicos, consta uma denúncia anônima que acusa o presidente dos EUA, Donald Trump, de abuso sexual. Em uma contato anônimo com o FBI, uma mulher relatou que uma amiga foi forçada a fazer sexo oral em Trump.

O relato, que não é comprovado por outros elementos da investigação, integra um relatório sobre denúncias anônimas encaminhadas ao FBI sobre o caso Epstein.

O hoje presidente dos EUA não foi formalmente acusado no caso Epstein.

Todd Blanche, o vice-procurador-geral dos EUA, afirmou em uma entrevista coletiva concedida na sexta-feira, 30, que a Casa Branca não teve envolvimento na revisão dos documentos de Epstein e que não havia material nos arquivos que justificasse novas acusações.

Segundo a denunciante, sua amiga tinha "13 ou 14 anos" na época dos fatos e relatou ter mordido o pênis de Trump. Segundo o relato, a amiga riu da situação e foi agredida pelo empresário.

O episódio teria acontecido em Nova Jersey, mas não há informações sobre quando o evento teria ocorrido. A mulher fala que o caso aconteceu "há 35 anos", mas a data da denúncia não está especificada no documento.

O documento aponta que a denúncia foi encaminhada para outras instâncias da investigação, mas não especifica os desdobramentos da acusação. Outros episódios narrados aos investigadores são elencados pelo documento como "não críveis".