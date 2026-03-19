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Trump ameaça explodir campo de gás no Irã; preços do petróleo e do gás disparam

A ofensiva é vista como uma retaliação ao bombardeio israelense realizado na quarta-feira

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir o campo de gás South Pars, no Irã, após mísseis iranianos atingirem instalações de gás natural no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Os ataques, vistos como retaliação a um bombardeio israelense, provocaram uma disparada nos preços globais de petróleo e gás nesta quinta-feira, 19, no 20º dia de guerra no Oriente Médio.

A ofensiva iraniana atingiu diretamente o campo de gás Ras Laffan, no Catar, e outras instalações, causando danos significativos e incêndios controlados pela defesa civil local. A QatarEnergy reportou os impactos, enquanto o bombardeio israelense na quarta-feira, 18, foi o alvo da retaliação do Irã.

Em resposta aos eventos, Trump declarou que Israel não realizará novos ataques contra o campo de South Pars, a menos que o Irã, de forma imprudente, decida atacar um país inocente, citando especificamente o Catar. A declaração foi publicada em sua conta na plataforma Truth Social.

Preço do Petróleo Dispara 10%

Os preços globais de petróleo e gás natural dispararam após o Irã atacar uma importante instalação de gás no Catar, capaz de fornecer um quinto do gás mundial, e duas refinarias no Kuwait. O petróleo bruto Brent do Mar do Norte subiu mais de 10%, atingindo US$ 119,13 o barril.

O principal contrato de petróleo dos EUA, o West Texas Intermediate, registrou alta de 2,6%, chegando a US$ 98,81 o barril. O índice de referência europeu TTF para os preços do gás natural também apresentou uma significativa alta de 24% nesta quinta-feira.

Ataques Iranianos no Catar

Duas ondas de ataques iranianos causaram "danos extensos" no principal centro de distribuição de gás do Catar, conforme informado pela empresa estatal de energia do país, nesta quinta-feira.

Ataque de Drone no Kuwait

Uma refinaria pertencente à companhia petrolífera nacional do Kuwait foi alvo de um ataque com drones, provocando um incêndio em uma de suas unidades. A Agência de Notícias do Kuwait confirmou o incidente na refinaria de Mina Al-Ahmadi, informando que ninguém ficou ferido.

A instalação é uma das maiores do Oriente Médio, com capacidade de produção de petróleo de 730.000 barris por dia.

Drone Atinge Refinaria na Arábia Saudita

A Arábia Saudita informou que um drone atingiu a refinaria SAMREF, localizada na cidade portuária de Yanbu, no Mar Vermelho. O Ministério da Defesa saudita comunicou a notícia, sem dar mais detalhes.

A avaliação dos danos está em andamento, segundo o ministério.

Irã e Hezbollah Atacam Israel

O Irã e o Hezbollah dispararam diversos mísseis e foguetes contra Israel nesta quinta-feira. Moradores de Jerusalém e comunidades próximas à fronteira com o Líbano foram obrigados a buscar abrigo.

Autoridades israelenses afirmaram que a maioria dos projéteis foi interceptada ou caiu em áreas abertas, embora tenha havido relatos de danos menores a um prédio na região de Tel Aviv.

Catar Condena Ataques e Alerta Risco Global

O Ministério das Relações Exteriores do Catar divulgou uma nota oficial condenando os ataques iranianos a instalações energéticas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.

O governo do Catar classificou as ações como uma violação clara do direito internacional, que colocam em risco não apenas a segurança energética global, mas também a navegação e o meio ambiente.

"Os ataques brutais do Irã contra países da região ultrapassaram todos os limites, visando civis, bens civis e instalações vitais", destacou o comunicado. A pasta defendeu esforços diplomáticos para conter a escalada e restaurar a segurança regional e internacional.

China Classifica Morte de Líder Iraniano como Inaceitável

A China classificou como "inaceitável" o assassinato do chefe de segurança e líder histórico do Irã, Ali Larijani, em um bombardeio aéreo israelense. A declaração foi feita pelo porta-voz diplomático chinês Lin Jian.

"Sempre nos opomos ao uso da força nas relações internacionais. As ações dirigidas a um seminário para dirigentes iranianos e atacar objetivos civis são ainda mais inaceitáveis", afirmou Lin Jian em conferência de imprensa.

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