Reino Unido: Starmer nomeia Gordon Brown como revisor especial para Finanças Globais

Starmer nomeia Gordon Brown como revisor especial do Reino Unido para Finanças Globais

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nomeou, neste sábado, 9, Gordon Brown como revisor especial para Finanças Globais e Cooperação, segundo comunicado divulgado pelo governo britânico.

Ex-premiê do Reino Unido, Brown será responsável por aconselhar sobre como a cooperação financeira global pode tornar o país mais forte, aumentando a segurança e a resiliência, e desenvolver parcerias internacionais, incluindo medidas que sustentem a relação com o restante da Europa.

Em nota, o governo britânico destaca que Brown foi o ministro das Finanças que serviu por mais tempo e que a nomeação ocorre enquanto o país se prepara para assumir a presidência do G20 em 2027. "Gordon Brown reportará diretamente ao primeiro-ministro. Este é um cargo não remunerado e de meio período", esclarece o comunicado.