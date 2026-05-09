Primeiro-ministro do Reino Unido promete 'reviver governo' após derrota em eleições

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu reviver seu governo em dificuldades, mas enfrentou crescentes pedidos para renunciar após um conjunto desastroso de eleições locais e regionais para seu Partido Trabalhista.

Conforme os resultados finais chegaram hoje, o Partido Trabalhista sofreu uma perda líquida de mais de 1.100 assentos nos conselhos locais em toda a Inglaterra, perdeu o controle de várias autoridades locais que mantinha há décadas e foi expulso do poder no País de Gales após 27 anos.

Segundo levantamento da BBC, o partido anti-imigração Reform UK, de Nigel Farage, ganhou mais de 1.450 assentos em toda a Inglaterra e fez ganhos significativos nas eleições legislativas no País de Gales e na Escócia.

Foi um veredicto contundente dos eleitores em eleições amplamente vistas como um referendo não oficial sobre Starmer, cuja popularidade despencou desde que ele levou o partido de centro-esquerda ao poder há menos de dois anos.

Starmer insistiu que não se afastaria e "mergulharia o país no caos". "A coisa certa a fazer é reconstruir e mostrar o caminho a seguir", disse Starmer no sábado. "É isso que vou fazer nos próximos dias".

Os colegas de gabinete de Starmer expressaram apoio, e nenhum dos políticos trabalhistas de alto perfil considerados potenciais desafiantes se moveu contra ele. O secretário de Saúde Wes Streeting, a ex-vice-primeira-ministra Angela Rayner e o prefeito de Greater Manchester Andy Burnham permaneceram em silêncio até agora.

Por outro lado, um número crescente de legisladores trabalhistas instou o primeiro-ministro a estabelecer um cronograma para sua saída este ano. A legisladora trabalhista Catherine West disse que tentaria concorrer à liderança do partido se o Gabinete não removesse Starmer até segunda-feira - embora ela reconhecesse que não tinha nem de perto o apoio necessário de 81 colegas para forçar uma disputa.

Starmer deve fazer um discurso na segunda-feira na tentativa de recuperar o impulso, antes de o governo apresentar seus planos legislativos na quarta-feira em um discurso proferido pelo Rei Charles III na Abertura do Parlamento.