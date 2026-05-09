Ataque de homem-bomba e homens armados no Paquistão deixa 3 policiais mortos

Estadão Conteúdo

Um homem-bomba e vários homens armados detonaram um veículo carregado de explosivos perto de um posto de segurança no noroeste do Paquistão na noite deste sábado (horário local), desencadeando um intenso tiroteio que matou pelo menos três policiais, segundo a polícia.

O ataque ocorreu em Bannu, um distrito na província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão, disse o oficial de polícia Zahid Khan. Ele afirmou que várias explosões foram ouvidas logo após o ataque e que várias casas próximas e o posto de segurança desabaram com o impacto da explosão.

Ele não forneceu mais detalhes, dizendo que a troca de tiros estava em andamento e que alguns policiais estavam feridos e presos sob os escombros.

Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade.

No entanto, é provável que a suspeita recaia sobre o Taleban paquistanês, conhecido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, ou TTP, e grupos militantes aliados que realizaram ataques semelhantes no passado. O Paquistão tem testemunhado um aumento na violência militante nos últimos anos.

O TTP é um grupo separado, mas aliado ao Taleban afegão, que tomou o poder no Afeganistão em 2021.

