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Com 700 mil atendimentos ao ano, Hospital Metropolitano completa 20 anos de atuação

A unidade da rede de saúde do Governo do Pará alia tecnologia e práticas humanizadas no cuidado especializado a casos graves

O Liberal
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O HMUE também apresentou e aprimorou protocolos de atendimento a vítimas de acidentes graves (Marcelo Seabra/ Ag. Pará)

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) completou 20 anos de funcionamento nesta semana, consolidado como uma das principais portas de atendimento para casos graves no Pará. A unidade atende pacientes vítimas de acidentes, politraumas e queimaduras, com 213 leitos disponíveis na rede pública.

Só em 2024, foram mais de 700 mil atendimentos, incluindo consultas, cirurgias, exames, internações e serviços de apoio como assistência social e acompanhamento psicológico.

Entre os serviços disponíveis, está o Centro de Medicina Hiperbárica, que auxilia na recuperação de pacientes com feridas complexas e reduz o tempo de internação. O tratamento é ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, em menos de dois anos, já realizou cerca de 20 mil sessões.

Outro destaque é o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), referência na região Norte. No ano passado, 563 pacientes com queimaduras graves foram atendidos na unidade.

Pacientes que passam pelo hospital relatam melhora no quadro clínico durante o tratamento. Internado há dois meses após sofrer uma descarga elétrica, o agricultor Adeilson de Sá, de Pacajá, diz que percebe evolução no dia a dia. “Desde que cheguei, tenho recebido acompanhamento constante e isso ajuda muito na recuperação”, afirma.

Situação semelhante vive o auxiliar de serviços gerais Carlos Augusto, de 32 anos, que está internado após um acidente de motocicleta. Ele destaca o atendimento recebido desde a chegada à unidade. “Fui acolhido rapidamente e sigo sendo acompanhado. Isso traz mais segurança”, diz.

Além da assistência hospitalar, o Metropolitano também atua em ações externas, como o apoio a romeiros durante o Círio de Nazaré e campanhas de doação de sangue, que ajudam a manter os estoques nos hemocentros.

A unidade também investe em capacitação de equipes e organização do atendimento para situações de grande demanda, como eventos de grande porte e acidentes com múltiplas vítimas.

Serviço

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência atende casos de média e alta complexidade, regulados pela rede pública de saúde. Em situações de urgência, o acesso ocorre por encaminhamento de outras unidades ou pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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