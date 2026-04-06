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Com funcionamento 24 horas, Avenida Liberdade reduz o tempo de deslocamento na Grande Belém

Nova rota conta com 14 km de via expressa, sem restrições de horário

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Ao longo do trajeto, foram implantadas 34 passagens de fauna, entre estruturas aéreas e subterrâneas, além da preservação de áreas ambientais sensíveis. (Foto: Bruno Cecim | Agência Pará)

Entregue pelo governo do Pará na última quinta-feira (2), a Avenida Liberdade está em pleno funcionamento e aberta ao tráfego de veículos 24 horas por dia, sem qualquer tipo de restrição de horário. A nova via expressa chega como uma das obras mais estratégicas para a mobilidade urbana e o desenvolvimento logístico do Estado, trazendo mais fluidez, segurança e redução no tempo de deslocamento para a população.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) reforça que não há limitação de horário para circulação na via, após informações equivocadas circularem nas redes sociais. A avenida está liberada de forma contínua, garantindo acesso permanente para motoristas, transportadores e moradores da Região Metropolitana de Belém.

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A ausência de semáforos é um dos principais diferenciais do projeto, permitindo deslocamentos mais rápidos entre os pontos de acesso

“A Avenida Liberdade foi planejada para funcionar de forma ininterrupta, como um grande corredor logístico e urbano. Não existe qualquer restrição de horário para o tráfego. É uma via moderna, segura e preparada para atender à demanda da população e do setor produtivo em tempo integral”, destacou o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira. 

Com 14 quilômetros de via expressa sem interrupções, um modelo inédito na Amazônia, e mais três quilômetros de duplicação da Alça Viária, a avenida conecta importantes eixos, ligando a Alça Viária à Avenida Perimetral e integrando municípios estratégicos da Região Metropolitana. A nova rota facilita o acesso ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, além de fortalecer a ligação com as regiões Sul e Sudeste do Pará.

A obra também se destaca pelo investimento em segurança e sustentabilidade. Ao longo do trajeto, foram implantadas 34 passagens de fauna, entre estruturas aéreas e subterrâneas, além da preservação de áreas ambientais sensíveis. O projeto inclui ainda ciclofaixa,  quatro viadutos e duas pontes, ampliando a capacidade de fluxo e garantindo maior segurança viária.

Para quem já começou a utilizar a nova via, os benefícios são percebidos logo no primeiro trajeto. O motorista Joelson Coutinho experimentou a avenida pela primeira vez e destacou a fluidez no trânsito. “Estou trafegando na Avenida Liberdade pela primeira vez, vou pra Marituba, sem nada de trânsito. Era a melhoria que a gente precisava”, afirmou.

Servidor público, Bruno Oliveira também já incorporou o novo trajeto à rotina e destacou o ganho de tempo no deslocamento. “A gente sente muita diferença no dia a dia. O trânsito fica mais rápido, mais organizado, e isso facilita muito pra quem precisa se deslocar entre os municípios”, disse.

Motociclista e morador de Marituba, Wendell Morais deve incorporar a avenida ao seu dia a dia. Ele comparou a nova rota com a BR-316 e destacou a diferença no fluxo. “A Avenida Liberdade tá sendo muito boa, é uma via de trânsito rápido, bem diferente da BR-316. O trânsito flui muito melhor. Estou indo pra Capanema, mas moro em Marituba e sempre venho em Belém visitar minha mãe, então vai ser minha rota diária. Não tem comparação com o tempo de viagem”, concluiu.

Desde 2019, o governo do Pará já entregou cerca de três mil quilômetros de rodovias, ampliando a malha viária estadual e fortalecendo a integração regional. A Avenida Liberdade se soma a esse conjunto de investimentos, com impacto direto na logística e no cotidiano de mais de dois milhões de pessoas.

Com funcionamento contínuo e estrutura moderna, a Avenida Liberdade consolida-se como um novo eixo de desenvolvimento para o Pará, promovendo integração, eficiência logística e mais qualidade de vida para a população.

*Com informações da Agência Pará

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