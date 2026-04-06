Ônibus perde controle, arranca poste e assusta moradores em Ananindeua

Um ônibus perde o controle e arranca um poste de energia elétrica após atingir a estrutura na tarde desta segunda-feira (6), na avenida Três Corações, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

O momento do acidente foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais. Nas imagens, o veículo aparece desgovernado antes de colidir com o poste, que é derrubado com a força do impacto.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que o acidente envolveu um ônibus de uma empresa associada e que as circunstâncias do caso estão sendo apuradas para o completo esclarecimento dos fatos. A entidade também lamentou o ocorrido e reafirmou o compromisso com a segurança dos usuários do transporte coletivo na capital e na Região Metropolitana.