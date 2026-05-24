Carro perde controle e atinge poste na avenida Almirante Barroso, em Belém

Um carro bateu com força em um poste nas primeiras horas da manhã deste domingo (24), na avenida Almirante Barroso, esquina com a travessa Pirajá, no bairro do Marco, em Belém. O motorista ainda não foi identificado.

Com o impacto, a parte da frente do veículo ficou destruída e partes da lataria se espalharam pela pista. A colisão também deixou o poste danificado, incluindo partes da calçada onde o veículo bateu.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista, nem detalhes sobre o que teria causado o acidente. Informações que circulam pelas redes sociais apontam que o condutor perdeu o controle. No entanto, essa versão ainda não foi oficialmente confirmada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A PC detalhou, em nota, que "o caso não foi registrado na delegacia que atende a área" até a tarde de domingo.