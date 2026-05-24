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Polícia

Polícia prende suspeito de aplicar golpe para se hospedar em hotel na Ilha do Combu, em Belém

De acordo com a Polícia Civil, o investigado estaria se hospedando em hotéis mediante fraude, fazendo-se passar por funcionário de grande empresa, com o objetivo de obter vantagem ilícita

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito sendo conduzido por um policial civil após ser capturado. ()

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na Ilha do Combu, em Belém, suspeito de praticar o crime de estelionato. De acordo com a PC, a captura ocorreu após o setor de inteligência saber que o investigado estaria se hospedando em hotéis mediante fraude, fazendo-se passar por funcionário de grande empresa, com o objetivo de obter vantagem ilícita. A prisão ocorreu na tarde da última sexta-feira (22/5), mas só foi divulgada no sábado (23/5).

Conforme a polícia, o homem teria agendado hospedagem em estabelecimento localizado na Ilha do Combu, na companhia de duas mulheres. Os agentes verificaram que o investigado já vinha praticando golpes com o mesmo modus operandi em diversos estados, o que caracterizou a reiteração delitiva.

Após a confirmação do check-in realizado pelo suspeito, as equipes policiais se deslocaram até a ilha e, após confirmação dos fatos, procederam à condução do investigado à unidade policial, onde foi autuado em flagrante por estelionato.

A ação ocorreu por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF/DIOE), em ação conjunta com a Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio (Defem).

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