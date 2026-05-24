Polícia prende suspeito de aplicar golpe para se hospedar em hotel na Ilha do Combu, em Belém

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na Ilha do Combu, em Belém, suspeito de praticar o crime de estelionato. De acordo com a PC, a captura ocorreu após o setor de inteligência saber que o investigado estaria se hospedando em hotéis mediante fraude, fazendo-se passar por funcionário de grande empresa, com o objetivo de obter vantagem ilícita. A prisão ocorreu na tarde da última sexta-feira (22/5), mas só foi divulgada no sábado (23/5).

Conforme a polícia, o homem teria agendado hospedagem em estabelecimento localizado na Ilha do Combu, na companhia de duas mulheres. Os agentes verificaram que o investigado já vinha praticando golpes com o mesmo modus operandi em diversos estados, o que caracterizou a reiteração delitiva.

Após a confirmação do check-in realizado pelo suspeito, as equipes policiais se deslocaram até a ilha e, após confirmação dos fatos, procederam à condução do investigado à unidade policial, onde foi autuado em flagrante por estelionato.

A ação ocorreu por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF/DIOE), em ação conjunta com a Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio (Defem).