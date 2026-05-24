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Polícia

Homem é morto a tiros em frente à casa da mãe no distrito de Maracajá, em Novo Repartimento

A causa do crime ainda é desconhecida e autores não foram localizados

O Liberal
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Vítima foi identificada como Wilcles Lima Vallini (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Um homem identificado como Wilcles Lima Vallini morreu após ser baleado na noite deste sábado (23), no distrito de Maracajá, em Novo Repartimento, sudeste do Pará. Segundo informações iniciais, dois homens seriam os autores dos disparos.

Wilcles estava na frente da casa da mãe por volta das 19h, quando os atiradores se aproximaram e efetuaram os disparos. Ele morreu na calçada da residência. 

Conforme informações do portal Correios de Carajás, testemunhas relataram que os suspeitos fugiram em uma motocicleta que havia sido deixada perto do local. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Científica foi acionada para remover o corpo e realizar os procedimentos no Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. A Polícia Civil informa que as circunstâncias e autoria do homicídio são apuradas pela Delegacia de Novo Repartimento.

"A vítima foi localizada com lesões na região da cabeça, provocadas possivelmente por disparos de arma de fogo", detalha a PC. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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