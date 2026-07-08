Suspeito morre esfaqueado por passageiro durante tentativa de assalto dentro de ônibus em Ananindeua

Um homem identificado como Gabriel, suspeito de tentar assaltar um ônibus, foi morto na manhã desta quarta-feira (8), dentro do coletivo que fazia a linha Curuçambá - Ver-o-Peso, em Ananindeua. Segundo as informações iniciais, o caso ocorreu por volta das 8h30, quando o veículo trafegava pela avenida Independência, no bairro do Maguari.

Testemunhas relataram que havia cerca de nove pessoas no coletivo no momento da ocorrência, entre elas aproximadamente três homens. Não havia crianças nem idosos. De acordo com o relato do motorista do ônibus, que preferiu não se identificar, o suspeito anunciou o assalto quando o veículo passava pela rua Quintas das Carmitas.

Ainda segundo o condutor, o homem estava armado com uma faca do tipo utilizada por açougueiros e exigiu os pertences dos ocupantes do ônibus. Durante a ação criminosa, uma mulher teria se recusado a entregar o telefone celular e acabou sendo agredida pelo suspeito. Quando o veículo acessou a avenida Independência, três passageiros se revoltaram e partiram para cima do suspeito.

Durante a reação, um dos passageiros desferiu cerca de três golpes de faca contra o suspeito. No entanto, nenhuma testemunha soube apontar quem seria a vítima que desferiu a facada no momento da luta corporal. Até o momento, não há confirmação sobre a origem da arma branca utilizada. A Polícia Civil apura se a faca usada para atingir o homem era a mesma que ele portava durante o assalto ou se pertencia a alguma das vítimas. As equipes da PC ainda informaram que o ônibus não possui circuito de segurança interna, então ainda não é possivel verificar a dinâmica do esfaqueamento.

Após o ocorrido, o coletivo permaneceu parado na avenida Independência e os passageiros desembarcaram. Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas e estiveram no local. A Polícia Científica do Pará também foi chamada para realizar a perícia e a remoção do corpo.

A identidade do suspeito ainda não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno com detalhes sobre a ocorrência e a investigação.