Suspeito de matar recepcionista de emissora paraense é preso em Marabá

Weverson Huge Ribeiro da Silva, apontado como o principal suspeito de assassinar Marli Pereira da Silva, de 40 anos, recepcionista de um grupo de comunicação do sudeste do Pará, foi preso na manhã desta quarta-feira (8). O investigado foi detido pela Polícia Civil por volta das 6h, no município de Marabá.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão preventiva de Weverson foi decretada após o avanço das investigações. Para cumprir o mandado, foi montada uma operação com o objetivo de impedir uma possível fuga do investigado. Ele deverá ser encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações apontam que o caso poderá ser enquadrado como feminicídio.

Marli foi morta no dia 10 de março deste ano. O corpo dela foi encontrado dentro do Rio Tauarizinho, no ponto logo abaixo da ponte da BR-230, próximo ao bairro Cidade Jardim, em Marabá. O crime causou grande comoção na região e, desde então, familiares, amigos e moradores cobravam uma resposta das autoridades sobre a identificação e a prisão do responsável pelo crime. Conforme a principal linha investigativa, a vítima teria sido vista pela última vez na companhia do suspeito. No entanto, a motivação do crime e outras circunstâncias da morte ainda são apuradas pela polícia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.