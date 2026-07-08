Mulher é morta a tiros por dupla de moto na zona rural de Moju

Uma mulher identificada como Keila Aires Franco foi assassinada a tiros na noite de terça-feira (7), na Vila Boa Esperança, localizada no km 50, na zona rural de Moju, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima foi alvejada por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta.

O homicídio ocorreu por volta das 22h30. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 47º Batalhão foram acionadas para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida, com diversas lesões provocadas por disparos de arma de fogo.

Segundo relato do marido da vítima aos policiais, dois homens armados chegaram ao local em uma moto. Os atiradores usavam capacetes e não foi possível identificá-los. A dupla efetuou vários disparos contra Keila e, em seguida, fugiu em direção desconhecida.

Conforme o levantamento preliminar realizado pela polícia, há indícios de que o homicídio possa ter relação com uma dívida ligada ao tráfico de entorpecentes. No entanto, a motivação do crime somente poderá ser esclarecida durante as investigações.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica do Pará, responsável pela perícia e remoção do corpo. A Polícia Militar realizou diligências na tentativa de localizar os suspeitos, mas, até o momento, ninguém havia sido preso. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a autoria e a motivação do homicídio.

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Moju investiga o homicídio e realiza diligências para identificar e localizar os suspeitos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.