Suspeitos invadem casa, amarram mãe e filha e roubam 40 mil em joias, em Redenção

Dois homens armados invadiram uma casa, renderam mãe e filha e roubaram aproximadamente R$ 40 mil em joias, no município de Redenção, no sul do Pará. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (7). Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 2h. As vítimas relataram que acordaram ao ouvir barulhos provocados pelos suspeitos, que forçaram a entrada da residência. Após arrombarem a porta, os homens invadiram o imóvel e renderam as duas mulheres.

Segundo a PM, mãe e filha foram amarradas enquanto os assaltantes percorriam os cômodos da casa à procura de objetos de valor. Ainda conforme o relato das vítimas, um dos homens estava armado com um revólver calibre .38 e manteve as moradoras sob ameaça durante toda a ação.

Após revistarem o imóvel, os suspeitos fugiram levando um conjunto de joias avaliado em cerca de R$ 40 mil. Apesar das ameaças, não houve registro de ferimentos físicos nas vítimas. A PM realizou buscas em diferentes pontos da cidade, mas nenhum suspeito foi localizado.

A principal linha de investigação considera a possibilidade de que os suspeitos já sabiam que uma das moradoras trabalhava com a revenda de joias. No entanto, essa hipótese ainda será apurada pela Polícia Civil. Imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades da residência deverão ser analisadas para auxiliar na identificação dos envolvidos.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores do roubo e esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à PC. Em nota, a instituição disse que a Delegacia de Redenção apura o caso e trabalha para identificar os autores do crime. "Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido", comunicou a Polícia Civil.