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Polícia

Sargento da PM morre após mais de quatro meses internado por agressão durante ocorrência no Pará

O homem apontado como autor da agressão foi preso em flagrante ainda no local da ocorrência. O caso segue em investigação.

O Liberal
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Sargento da PM morre após mais de quatro meses internado por agressão durante ocorrência no Pará. (Reprodução/ redes sociais)

O sargento Rui, da Polícia Militar do Pará, morreu nesta segunda-feira (6), após permanecer mais de quatro meses internado em estado grave. O policial foi vítima de uma agressão durante uma ocorrência registrada em março deste ano, no município de Paragominas, no sudeste paraense.

De acordo com a polícia, o militar sofreu um grave traumatismo craniano após ser atingido na cabeça por uma pedra durante uma abordagem policial. Desde então, ele permanecia hospitalizado, mas não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos.

O ataque ocorreu na região do Km 12 de Paragominas, quando o sargento e outros policiais militares realizavam a abordagem de dois homens. Durante a ação, um dos suspeitos lançou uma pedra que atingiu a cabeça do policial, que caiu gravemente ferido e precisou ser socorrido.

O homem apontado como autor da agressão foi preso em flagrante ainda no local. O caso segue em investigação, e o processo criminal continuará para apurar a responsabilidade do acusado, agora também em razão da morte do militar.

Na madrugada desta terça-feira (7), o sargento recebeu homenagens de familiares, amigos e companheiros de farda na sede do 19º Batalhão da Polícia Militar, em Paragominas. Em seguida, uma comitiva da corporação acompanhou o traslado até o município de Curuçá, no nordeste do Pará, onde ocorrem o velório e o sepultamento.

Em nota de pesar, a Polícia Militar do Pará lamentou a morte do sargento, ressaltou sua trajetória de dedicação à instituição e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda neste momento de luto.

"A Polícia Militar do Pará lamenta o falecimento do 1º sargento PM Célio Ruy Natividade Costa. O militar estava internado desde 27 de março de 2026, após ser agredido durante o serviço. A PMPA presta assistência à família”, informou a PM.

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