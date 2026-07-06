Dois suspeitos de atacar ‘Negão do Táxi’ morrem em confronto com a Polícia Militar no Pará

Dois homens suspeitos de participação no assalto seguido de tentativa de homicídio contra o motorista de transporte alternativo José Erivan Ribeiro da Cruz, conhecido como "Negão do Táxi", morreram durante uma intervenção policial realizada neste domingo (5), na zona rural do município de Paragominas, no sudeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pela polícia, os suspeitos estavam sendo procurados desde a madrugada de sábado (4), quando o crime foi registrado em Nova Esperança do Piriá. Durante a ação para localizá-los, houve confronto com equipes da Polícia Militar, e ambos foram baleados. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram.

Ainda segundo a polícia, uma mulher apontada como envolvida no crime foi presa ainda no sábado (4), poucas horas após a ocorrência.

A vítima, José Erivan Ribeiro da Cruz, recebeu os primeiros atendimentos médicos e foi transferida para uma unidade de saúde em Belém. De acordo com a imprensa local, o estado de saúde do homem é estável.

A Polícia Civil investiga o caso, para esclarecer a motivação do crime e identificar outros possíveis envolvidos.