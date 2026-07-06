Motociclista fica gravemente ferido após bater em carreta, em Barcarena

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 5h da manhã desta segunda-feira (6), nas proximidades de um supermercado, em Vila dos Cabanos, no município de Barcarena.

De acordo com testemunhas, um homem que conduzia uma motocicleta em alta velocidade colidiu contra uma carreta. Com o forte impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e ficou caído na pista.

Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento à vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.