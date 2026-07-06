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Polícia

Advogado faz apelo e pede ajuda para encontrar menino de 1 ano desaparecido no Pará

Não há informações concretas sobre o paradeiro do menino, o que torna o apoio da população ainda mais importante, defende a família do garoto 

O Liberal

A família do pequeno José Arthur, de apenas 1 ano e 9 meses, voltou a fazer um apelo público em busca de informações que possam levar ao paradeiro da criança, desaparecida desde o dia 26 de março deste ano, no município de Eldorado do Carajás, no sul do Pará.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o advogado da família, Elisson Araújo, pediu o apoio da população para ampliar o alcance das buscas. Segundo ele, a mobilização nas redes sociais pode ser fundamental para que novas informações cheguem às autoridades.

“Peço com toda a sinceridade que você compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas”, declarou o advogado, ao reforçar a importância de divulgar a imagem do menino em grupos de WhatsApp, Telegram e outras plataformas, inclusive entre brasileiros que vivem no exterior.

José Arthur desapareceu na noite de 26 de março, enquanto brincava com os primos na área externa da residência onde morava, na zona rural de Eldorado do Carajás. Desde então, familiares vivem uma rotina de angústia e incerteza, à espera de qualquer notícia que possa ajudar a localizar a criança.

De acordo com a defesa da família, não há informações concretas sobre o paradeiro do menino, o que torna o apoio da população ainda mais importante.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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Advogado faz apelo e pede ajuda para encontrar menino de 1 ano desaparecido no Pará
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