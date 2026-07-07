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Polícia

Casal é morto a tiros após criminosos invadirem residência em Bragança

O duplo homicídio foi registrado na madrugada desta terça-feira (7)

O Liberal

Um casal foi assassinado a tiros durante a madrugada desta terça-feira (7), após a residência onde estava ser invadida por homens armados no bairro do Morro, em Bragança, no nordeste do Pará. O duplo homicídio ocorreu em uma casa na Travessa Lauro Sodré. Segundo as informações iniciais, as vítimas foram identificadas como Dailton Rodrigues da Silva, de 28 anos, e Alana Beatriz Mota Pires, de 24 anos.

De acordo com relatos preliminares, por volta de 3h20, pelo menos quatro suspeitos chegaram ao local utilizando duas motocicletas. Em seguida, o grupo arrombou a porta da casa e foi até um dos quartos, onde estavam Dailton e Alana. As vítimas foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo e morreram no local.

Moradores da vizinhança relataram ter ouvido mais de dez tiros durante a ação criminosa. Logo após os disparos, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados ou identificados.

Equipes das Polícias Militar e Civil estiveram no endereço para isolar a área, realizar os primeiros levantamentos e dar início às diligências investigativas. A motivação do crime ainda é desconhecida e deverá ser esclarecida nas investigações.

A Polícia Científica do Pará realizou a perícia no imóvel e ficou responsável pela remoção dos corpos. As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal para os procedimentos de necropsia.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, Dailton e Alana não possuíam antecedentes criminais. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Bragança, que trabalha para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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Casal é morto a tiros

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