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Polícia

MPPA denuncia delegado por atirar contra moto e jovens em Limoeiro do Ajuru

O caso em questão ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano, quando Marcello Henrique Carvalho Cunha teria sido flagrado supostamente alcoolizado

O Liberal
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Delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha teria intimidado jovens e atirado contra motocicleta em Limoeiro do Ajuru. (Reprodução redes sociais)

O Ministério Público do Pará (MPPA) informou, nesta terça-feira (7/7), que ofereceu denúncia contra o delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha, da Polícia Civil do Pará, pelos crimes de dano qualificado e disparo de arma de fogo em via pública. O caso em questão ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano, quando Marcello teria sido flagrado supostamente alcoolizado com arma de fogo. Ele é acusado de ter atirado contra uma motocicleta e um grupo de jovens na orla da cidade de Limoeiro do Ajuru, no nordeste do Pará.

Em nota, o MPPA informou que a Promotoria de Justiça do município instaurou procedimento que busca acompanhar as medidas tomadas pela Polícia Civil do Pará (PCPA) para apuração dos fatos e responsabilização, nas esferas administrativa e criminal. Com relação ao procedimento criminal, o Ministério Público, titular da ação, afirmou que, atualmente, encontra-se sob análise do Judiciário, aguardando o recebimento da denúncia.

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Já sobre o procedimento administrativo, o MPPA disse que a PCPA, por meio da corregedoria da instituição, informou, no dia 11 de junho, sobre a instauração de uma Apuração Administrativa Interna (AAI), que se encontra ainda em andamento.

“A Promotoria de Justiça de Limoeiro do Ajuru aguarda a conclusão da Apuração Administrativa Interna para analisar e se manifestar sobre as medidas internas tomadas pela Polícia Civil do Estado do Pará”, comunicou.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a PCPA se manifestou dizendo que a AAI está em andamento por meio da Corregedoria-Regional do Baixo Tocantins. “No âmbito criminal, o inquérito foi devidamente concluído e remetido ao Poder Judiciário”, informou.

Quanto ao episódio ocorrido em Limoeiro do Ajuru, a PCPA ressaltou que foi instaurada a AAI por meio da Corregedoria-Regional do Baixo Tocantins. Na esfera criminal, as condutas são investigadas pela Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF), conforme repassado pela Polícia Civil.

O caso

De acordo com testemunhas, o delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha teria chegado embriagado em um veículo oficial da Polícia Civil. Ele abordou um grupo de jovens que estava na orla após uma festa, pedindo para consumir a mesma bebida.

O delegado permaneceu com o grupo, apresentando sinais de embriaguez e manuseando uma pistola, o que causou medo. O grupo tentou ir embora, mas o policial os intimidou, obrigando-os a permanecer no local.

Quando um dos jovens tentou sair com sua motocicleta, o delegado, empunhando a arma de fogo, segurou o veículo e impediu a saída. A situação escalou, e alguns jovens começaram a correr.

Foi então que o delegado atirou com a arma de fogo. Pelo menos dois disparos foram feitos: um contra o tanque da motocicleta e outro na direção dos jovens em fuga. Ninguém ficou ferido no incidente.

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