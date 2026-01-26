Polícia Civil abre investigação para apurar conduta de delegado de Limoeiro do Ajuru

A Polícia Civil (PCPA) abriu procedimento de investigação para apurar a conduta do delegado do município de Limoeiro do Ajuru, Marcello Henrique Carvalho Cunha, que teria sido flagrado alcoolizado com arma de fogo. O delegado teria atirado contra uma moto e um grupo de jovens na orla da cidade do Nordeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (25).

Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou a abertura do procedimento disciplinar. "A Polícia Civil informa que um inquérito foi instaurado pela Divisão de Crimes Funcionais (Dcrif), vinculada à Corregedoria-Geral da instituição, para a apuração da conduta do agente. A Polícia Civil reitera o compromisso da Instituição com a legalidade na prestação do serviço de segurança pública eficaz e comprometido com a sociedade paraense", declarou o órgão.

De acordo com testemunhas, o delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha teria chegado embriagado em um veículo oficial da Polícia Civil, abordou um grupo de jovens que bebia após uma festa na orla da cidade. O delegado teria dito que queria consumir a mesma bebida dos jovens.

O delegado ficou com o grupo apresentando sinais de embriaguez, enquanto manuseava uma pistola, o que causou medo aos jovens. O grupo teria tentado ir embora com medo da situação. O policial teria intimidado os jovens e os obrigando a ficarem no local.

Quando um dos jovens tentou sair conduzindo sua motocicleta, o delegado empunhando a arma de fogo, segurou o veículo e impediu a saída. A situação teria saído do controle em seguida. Alguns dos jovens começaram a correr, foi então que o delegado atirou com a arma de fogo. Pelo menos dois disparos foram feitos, um foi direcionado ao tanque da motocicleta e outro efetuado na direção dos jovens em fuga. Ninguém ficou ferido.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha com os jovens e com a arma de fogo na orla. Em um dos vídeos é possível ouvir um disparo contra a motocicleta. Em outros, após o ocorrido, uma multidão se reúne em torno do delegado, que se levanta e sai andando cambaleando, com nítidos sinais de embriaguez.

O delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha foi detido na mesma manhã por uma guarnição da Polícia Militar (PM). O caso será investigado como contravenção referente "a incolumidade pública no ambito de disparo de arma de fogo". A redação integrada de OLIBERAL.COM tenta contato com a defesa do delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha.