Polícia

Polícia

Polícia Civil abre investigação para apurar conduta de delegado de Limoeiro do Ajuru

Delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha apresentava sinais de embriagues quando teria atirado contra grupo de jovens e uma moto no domingo (25)

O Liberal
fonte

Delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha teria intimidado jovens e atirado contra motocicleta no último domingo (25), em Limoeiro do Ajuru. (Reprodução redes sociais)

A Polícia Civil (PCPA) abriu procedimento de investigação para apurar a conduta do delegado do município de Limoeiro do Ajuru, Marcello Henrique Carvalho Cunha, que teria sido flagrado alcoolizado com arma de fogo. O delegado teria atirado contra uma moto e um grupo de jovens na orla da cidade do Nordeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (25).

Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou a abertura do procedimento disciplinar. "A Polícia Civil informa que um inquérito foi instaurado pela Divisão de Crimes Funcionais (Dcrif), vinculada à Corregedoria-Geral da instituição, para a apuração da conduta do agente. A Polícia Civil reitera o compromisso da Instituição com a legalidade na prestação do serviço de segurança pública eficaz e comprometido com a sociedade paraense", declarou o órgão.

De acordo com testemunhas, o delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha teria chegado embriagado em um veículo oficial da Polícia Civil, abordou um grupo de jovens que bebia após uma festa na orla da cidade. O delegado teria dito que queria consumir a mesma bebida dos jovens.

O delegado ficou com o grupo apresentando sinais de embriaguez, enquanto manuseava uma pistola, o que causou medo aos jovens. O grupo teria tentado ir embora com medo da situação. O policial teria intimidado os jovens e os obrigando a ficarem no local.

Quando um dos jovens tentou sair conduzindo sua motocicleta, o delegado empunhando a arma de fogo, segurou o veículo e impediu a saída. A situação teria saído do controle em seguida. Alguns dos jovens começaram a correr, foi então que o delegado atirou com a arma de fogo. Pelo menos dois disparos foram feitos, um foi direcionado ao tanque da motocicleta e outro efetuado na direção dos jovens em fuga. Ninguém ficou ferido. 

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha com os jovens e com a arma de fogo na orla. Em um dos vídeos é possível ouvir um disparo contra a motocicleta. Em outros, após o ocorrido, uma multidão se reúne em torno do delegado, que se levanta e sai andando cambaleando, com nítidos sinais de embriaguez.

O delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha foi detido na mesma manhã por uma guarnição da Polícia Militar (PM). O caso será investigado como contravenção referente "a incolumidade pública no ambito de disparo de arma de fogo". A redação integrada de OLIBERAL.COM tenta contato com a defesa do delegado Marcello Henrique Carvalho Cunha.

Polícia
