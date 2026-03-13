Mulher morta após ser agredida com quase 100 socos: o que acontece agora com o suspeito?

A morte de Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, após mais de dez dias internada em estado grave, levanta agora uma nova questão no andamento do caso: o que acontece com o suspeito do crime?

A mulher foi brutalmente espancada no dia 1º de março, no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, ela foi agredida com quase 100 socos pelo companheiro, identificado como Pedro do Nascimento Santana Júnior. A vítima chegou a ser socorrida, mas teve a morte cerebral confirmada na quinta-feira (12), no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

O corpo de Alciely foi liberado pela Polícia Científica do Pará na manhã desta sexta-feira (13) e seguiu para Tomé-Açu, onde devem ocorrer os procedimentos de velório e sepultamento.

Com a confirmação da morte, a reportagem procurou a Polícia Civil para saber como fica a situação do suspeito, que está preso desde o dia 2 de março.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante um dia após o crime e teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça, após representação da autoridade policial.

Ainda segundo a instituição, o inquérito policial foi concluído no dia 7 de março e encaminhado ao Poder Judiciário com o indiciamento do suspeito por tentativa de feminicídio.

No entanto, com a morte da vítima, o caso pode ter mudanças no enquadramento jurídico. A Polícia Civil informou que os novos fatos serão comunicados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que irão avaliar possíveis alterações no andamento do processo.

O crime

De acordo com informações policiais, um mototaxista relatou que foi acionado para buscar Alciely em um endereço da cidade. Após ela subir na motocicleta e o trajeto ser iniciado, os dois teriam sido surpreendidos pelo companheiro da mulher, que apareceu conduzindo uma motocicleta modelo CB Twister 250, aparentemente alterado.

Segundo os relatos, o homem teria avançado contra a moto do trabalhador, provocando uma colisão frontal. Com o impacto, a mulher caiu ao chão.

Em seguida, o suspeito passou a agredi-la com uma sequência de socos e chutes. Após as agressões, ele fugiu do local.

Nas redes sociais, também foi compartilhado um vídeo que registra parte da agressão. Nas imagens, feitas à distância, é possível ver Alciely caída no chão enquanto é agredida. Em outra gravação, feita após o ataque, ela aparece ensanguentada sendo socorrida por moradores.

A vítima sofreu ferimentos graves e lesões no rosto. Inicialmente, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu, mas, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, onde permaneceu internada até a confirmação da morte.