Homem morre após esfaquear policial militar no bairro do Paar, em Ananindeua

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu após esfaquear um policial militar nesta sexta-feira (13/3) no bairro do Paar, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a PM, uma equipe do 29º Batalhão estava em rondas quando abordou um grupo de pessoas com suspeita de consumo de drogas.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h40. Ao abordar um dos suspeitos, um soldado foi atingido com várias facadas nas regiões da cabeça e do rosto, conforme a corporação. Com isso, o suspeito foi baleado.

Ainda segundo a Polícia Militar, tanto o agente quanto o suspeito foram socorridos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Paar. No entanto, o homem que atacou o militar não resistiu aos ferimentos.

A PM informou que o soldado recebeu atendimento médico e foi liberado. A Polícia Civil registrou o caso na Seccional Urbana da Cidade Nova. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.