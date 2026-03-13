Corpo de mulher espancada com quase 100 socos é liberado e segue para Tomé-Açu

O corpo de Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, foi liberado pela Polícia Científica do Pará na manhã desta sexta-feira (13), após a confirmação da morte cerebral da vítima, registrada na quinta-feira (12), no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. A mulher estava internada há mais de dez dias após ser brutalmente agredida pelo companheiro.

Após a liberação, o corpo seguiu para o município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, onde devem ocorrer os procedimentos de velório e sepultamento.

Alciely foi vítima de um espancamento cometido pelo companheiro, identificado como Pedro do Nascimento Santana Júnior, que está preso desde o último dia 2. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi agredida com quase 100 socos.

Ainda de acordo com a polícia, uma testemunha relatou que o suspeito iniciou as agressões utilizando uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir diversos socos contra a vítima.

A informação sobre a morte foi confirmada por familiares da mulher nas redes sociais e também pelo advogado da família, Eduardo Monteiro. Em publicação nas redes sociais, o advogado lamentou a morte da vítima.