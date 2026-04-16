Delegado é assaltado enquanto aguardava carro em lava-jato em Belém

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (16) mostra o momento em que um delegado foi vítima de um assalto na rua dos Pariquis, no bairro da Cremação, em Belém.

As imagens, registradas por câmeras de segurança, mostram o policial em um lava-jato, aguardando a lavagem do carro. Ele estava sentado, mexendo no celular e consumindo uma bebida, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta.

Por meio das imagens, também é possível observar que o delegado não estava armado no momento da abordagem. O caso ocorreu no dia 11 deste mês.

Um dos suspeitos, usando calça comprida e camisa preta, desce do veículo e aborda o delegado, levando objetos pessoais como o celular e a aliança. Em seguida, o criminoso ainda revira os bolsos da vítima e retira, possivelmente, a carteira.

Após a ação, a dupla foge do local na motocicleta. O delegado não reage e permanece sentado, apenas observando a fuga dos assaltantes.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade dos suspeitos nem sobre o andamento das investigações do caso.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Seccional da Cremação investiga o caso. “Imagens de câmeras de segurança são analisadas para auxiliar nas investigações e as equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no roubo. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, pediu a PC.