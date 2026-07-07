Homem morre após ser esfaqueado pelo próprio pai em Santarém; suspeito alega legítima defesa

Um homem identificado como Jailson Vinhote dos Santos morreu na madrugada desta terça-feira (7), após ser esfaqueado pelo próprio pai durante uma discussão no distrito de Curuai, na região do Lago Grande, no oeste do Pará. A vítima ainda chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal de Santarém (HMS), mas não resistiu. O suspeito, de 63 anos, alega que agiu em legítima defesa.

O esfaqueamento ocorreu na noite de segunda-feira (6). De acordo com informações da polícia, Jailson foi atingido por um golpe de faca na região do abdômen. Após o ocorrido, ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgia, foi intubado e permaneceu sob cuidados da equipe multiprofissional. Apesar dos esforços médicos, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de estabilização da unidade de saúde.

O autor da facada foi identificado como pai da vítima. Ele foi preso em flagrante logo após o crime e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Em depoimento, o suspeito confessou ter desferido o golpe de faca contra o filho, mas alegou que agiu em legítima defesa. Segundo o suspeito, ele teria sido ameaçado e agredido por Jailson antes da agressão.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do caso e esclarecer a dinâmica da ocorrência. A versão apresentada pelo suspeito será analisada durante as investigações, que também deverão apontar a motivação do crime.

"A Polícia Civil informa que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Santarém, onde foi autuado em flagrante, inicialmente, por tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida, mas morreu nesta terça-feira (7). O caso passa a ser tratado como homicídio consumado. O homem permanece à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.