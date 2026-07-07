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Polícia

Homem morre após ser esfaqueado em São Félix do Xingu

O caso foi registrado na noite de segunda-feira (6), no Setor Mágico

O Liberal
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Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Um homem, identificado inicialmente somente como Samuel, morreu após ser esfaqueado na noite de segunda-feira (6), no Setor Mágico, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima teria sido atacada por um outro homem que fugiu do local.

O homicídio ocorreu por volta das 20h40. Conforme as informações repassadas à Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender à ocorrência de um esfaqueamento. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Municipal.

Na unidade de saúde, os militares foram informados de que Samuel não resistiu aos ferimentos causados pelos golpes de faca e morreu pouco depois de dar entrada para atendimento médico. Após a confirmação do homicídio, equipes da PM realizaram rondas nas ruas próximas ao local do crime para tentar localizar o autor.

De acordo com as informações repassadas aos agentes, o principal suspeito é um homem conhecido pelo apelido de "Jamaica". Apesar das buscas, ele não havia sido encontrado. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar as circunstâncias do homicídio e localizar o suspeito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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