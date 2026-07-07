Suspeito de envolvimento em homicídio e extorsões morre em intervenção policial em Moju

Um homem investigado por envolvimento em um homicídio e por integrar um grupo criminoso que atuava na cobrança de “taxas do crime” morreu durante uma intervenção da Polícia Militar em Moju, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (6), em uma área localizada às proximidades da Marginal do Rio Moju, no Ramal dos Quilombolas, bairro Parque Verde. O suspeito foi identificado como Felipe da Silva.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 47º Batalhão receberam informações de que o suspeito estaria escondido em uma residência. Diante da denúncia, foi organizada uma operação para localizar o investigado. Conforme os agentes, durante as buscas os policiais encontraram um homem armado. A PM informou que ele não atendeu à ordem de parada e teria apontado a arma na direção dos agentes, o que motivou a reação da equipe.

Após ser atingido, o suspeito recebeu atendimento ainda no local e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Moju, ainda segundo a versão policial. No entanto, Felipe não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, ele era apontado como integrante de uma facção envolvida na prática de extorsões contra moradores da região, por meio da cobrança das chamadas “taxas do crime”. Além disso, também era investigado por participação no assassinato de um jovem conhecido como “Netinho”, homicídio que ocorreu no dia 9 de junho deste ano.

Durante a ocorrência, os militares apreenderam um revólver que, segundo a corporação, estava em posse do suspeito. A arma foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Moju, onde o caso foi registrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.