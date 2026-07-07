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Polícia

Colisão frontal entre motocicletas deixa dois mortos em Altamira

O acidente foi registrado na segunda-feira (6)

O Liberal
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Colisão frontal entre motocicletas deixa dois mortos em Altamira. (Foto: Redes Sociais)

Dois motociclistas morreram em um grave acidente registrado por volta do meio-dia da última segunda-feira (6), em Altamira, no sudoeste do Pará. Segundo as informações iniciais, as vítimas colidiram frontalmente no quilômetro 9 da estrada do Assurini, nas proximidades de uma curva, área localizada na zona rural da cidade.

As vítimas foram identificadas como João Almeida Ferreira Filho, de 49 anos, natural do Maranhão, e Geovane Nascimento, cuja idade não havia sido informada. De acordo com as primeiras informações, devido à violência do impacto, os condutores morreram ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro. As motos ficaram parcialmente destruídas.

O acidente chamou a atenção de moradores e de motoristas que passavam pela rodovia. Imagens gravadas logo após a colisão mostram a gravidade da situação. Segundo relato de uma testemunha, um dos motociclistas foi arremessado ao solo, enquanto uma das motos desgovernada parou a vários metros de distância, nas proximidades da entrada de um estabelecimento comercial.

Equipes das polícias Militar, Civil e Científica estiveram no local para realizar o atendimento da ocorrência, os levantamentos iniciais e a perícia. Após os procedimentos, os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, onde passarão por exames de necropsia. As circunstâncias que provocaram a colisão serão investigadas pela PC.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Altamira apura as circunstâncias do acidente. "Um boletim de ocorrência por morte acidental foi registrado e perícias foram solicitadas", comunicou a instituição.

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