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Polícia

Homem é encontrado morto com lesão na cabeça dentro de casa no bairro da Marambaia, em Belém

De acordo com as autoridades, a vítima estava hospedada em um quarto no local e, desde a última sexta-feira (3/7), havia sido vista junto com outro homem, que é considerado o principal suspeito de cometer o crime

O Liberal

Um homem identificado como Augusto César Siqueira foi encontrado morto com uma lesão na cabeça no começo da tarde desta terça-feira (7/7) na sala de uma casa localizada na Rua Santarém, entre as ruas Médice II e da Mata, no bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com as autoridades, a vítima estava hospedada em um quarto no local e, desde a última sexta-feira (3/7), havia sido vista junto com outro homem, que é considerado o principal suspeito de cometer o crime.

O corpo de Augusto foi localizado por um morador, completamente despido e ensanguentado. A Polícia Militar foi acionada ao caso e deslocou-se ao local para verificar a denúncia. Quando a guarnição chegou ao imóvel, constatou que a vítima estava morta.

Segundo a polícia, na tarde de segunda-feira (6/7), o homem que estava com Augusto tinha sido visto pelos vizinhos deixando o local e não retornou desde então. Até agora, as forças de segurança tentam localizá-lo.

As polícias Científica (PCIPA) e Civil (PCPA) também se deslocaram ao endereço para realizar a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A Redação Integrada solicitou um posicionamento da PCIPA e da PCPA sobre o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe da Divisão de Homicídios foi encaminhada ao local e realizou o levantamento preliminar de informações.

 

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