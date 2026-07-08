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Polícia

Homem é morto e outro fica ferido durante ataque a tiros em Itinga do Pará

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (7)

O Liberal
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Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Um homem identificado como Ronilson Silva Damaceno foi morto a tiros e outro, ainda não identificado, ficou ferido durante um ataque registrado na tarde de terça-feira (7), no bairro Pombal, no distrito de Itinga do Pará, em Dom Eliseu, no sudeste do Estado. Segundo as informações iniciais, os disparos foram feitos por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas trabalhavam em uma residência localizada na rua Ipiranga quando foram surpreendidas pelos suspeitos, que chegaram ao local em uma moto vermelha. A dupla efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os trabalhadores.

Ronilson foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Durante a ação criminosa, o outro trabalhador também foi baleado. Ele foi socorrido para atendimento em um hospital da região e, conforme as informações policiais, não corre risco de morte.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica do Pará. Durante a perícia, foram encontrados 24 estojos deflagrados e seis projéteis de calibre 9 milímetros, que deverão auxiliar nas investigações.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades permitiram a identificação de um dos suspeitos envolvidos no ataque. Equipes realizam diligências para localizar e prender os autores do crime.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida e será apurada pela Polícia Civil. Um inquérito foi instaurado para esclarecer as circunstâncias do ataque e identificar todos os envolvidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda o retorno.

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