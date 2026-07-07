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Homem de 64 anos está desaparecido há mais de duas semanas após sair de Mosqueiro rumo a Belém

Edielson Lima Pinheiro foi visto pela última vez no dia 22 de junho 

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Homem de 64 anos está desaparecido há mais de duas semanas após sair de Mosqueiro rumo a Belém. (Reprodução/ redes sociais)

A família de Edielson Lima Pinheiro, de 64 anos, vive momentos de angústia desde o desaparecimento do idoso, registrado oficialmente pela Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi visto pela última vez no dia 22 de junho, no Residencial Viver Mosqueiro, distrito de Mosqueiro, em Belém.

De acordo com o relato registrado pela companheira da vítima, o desaparecimento ocorreu após um desentendimento do casal, durante o qual houve agressões. Após a discussão, Edielson deixou Mosqueiro com destino a Belém e, desde então, não manteve contato com familiares, que desconhecem seu paradeiro.

A família afirma que o desaparecimento é considerado preocupante devido às condições de saúde do idoso. Conforme o boletim de ocorrência, Edielson passou recentemente por uma cirurgia na coluna vertebral, apresentando redução dos movimentos do braço direito e dificuldades de locomoção. Além disso, faz uso contínuo de medicamentos para tratamento da coluna e do alcoolismo, possui histórico de depressão e necessita de cuidados especiais.

Ainda segundo o registro policial, a comunicante informou que, em outras ocasiões, Edielson chegou a permanecer afastado da residência por períodos de dois a três dias em razão do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, mas acabava sendo localizado nas proximidades de casa. Desta vez, porém, o longo período sem notícias é considerado atípico e aumenta a preocupação da família.

O boletim também informa que, após deixar a residência, Edielson pernoitou na casa de um vizinho antes de seguir viagem para Belém. Desde então, não houve mais qualquer contato. O idoso deixou o telefone celular em casa, o que impossibilita sua localização por esse meio. A família também informou que a conta bancária dele teve o acesso bloqueado após sua saída.

No momento do desaparecimento, Edielson usava uma camiseta regata verde-clara, short estampado e sandálias, levando apenas uma carteira porta-cédulas. Como características físicas, possui uma cicatriz na região do pescoço e utiliza óculos de grau.

O caso foi registrado na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, que conduz as investigações para localizar o idoso. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. A corporação orienta que qualquer informação que possa contribuir com a localização de Edielson seja repassada pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o denunciante pode permanecer no anonimato.

Além do canal oficial da Polícia Civil, a família também disponibilizou o telefone (91) 98102-0779 para receber informações sobre o paradeiro de Edielson.

Segundo caso

Esse é o segundo caso de desaparecimento recente de pessoas que saíram de Mosqueiro com destino a Belém. A estudante Beatriz Isabel de Souza Costa, de 30 anos, está desaparecida desde a tarde da última sexta-feira (3). Segundo informações repassadas ao Grupo Liberal pelo vereador Gabriel de Souza, do município de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, e irmão da jovem, ela foi vista pela última vez por volta das 14h, quando embarcou em um ônibus da linha Mosqueiro–São Brás.

De acordo com a família, Beatriz deveria seguir para a casa da mãe, no bairro do Tapanã, mas nunca chegou ao destino. Desde então, parentes não conseguiram mais contato com ela.

Segundo o irmão, o aparelho celular da estudante permanece desligado e fora da área de cobertura.  Conforme relato da família, Beatriz passou a semana na casa do pai, em Mosqueiro, onde vinha alternando estadias com a residência da mãe, em Belém, nos últimos quatro meses. Na sexta-feira, ela foi deixada pelo pai em uma parada de ônibus por volta das 14h.

A estudante vestia uma blusa branca, bermuda na cor caramelo e carregava uma mochila verde. Ela também estava com documentos pessoais.

Inicialmente, familiares receberam informações de uma testemunha que afirmou ter visto Beatriz dentro do ônibus que saiu de Mosqueiro. A pessoa teria descido na parada do Bosque Rodrigues Alves, enquanto a estudante permaneceu no coletivo.

Posteriormente, a família recebeu uma nova informação considerada importante para as buscas. “Acabamos de receber a informação do motorista do ônibus de que ela desceu em São Brás. Isso confirma que ela realmente fez a viagem sozinha no Geladão da Viação Forte”, afirmou Gabriel.

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