Fachada de conjunto de lojas desaba no centro de Castanhal; não há registro de feridos

A fachada de um conjunto de lojas desabou na noite desta quarta-feira (8), na avenida Máximo Porpino, entre as travessas Barão do Rio Branco e Paes de Carvalho, no centro de Castanhal, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de vítimas. As causas do desabamento ainda deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição que realizava policiamento ostensivo na região ouviu um forte estrondo por volta das 19h45. Ao se deslocar para verificar o que havia ocorrido, os policiais constataram o desabamento da fachada do imóvel.

O Núcleo Integrado de Operações (Niop) foi acionado para solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, responsável por avaliar a estrutura e adotar as medidas de segurança necessárias no local.