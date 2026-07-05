Professor é encontrado morto dentro da própria casa, no conjunto Médici, em Belém

O professor e médico veterinário identificado como Paulo Paiva foi encontrado morto na manhã deste domingo (5) dentro da residência onde morava, localizada na rua Bujaru, no Conjunto Médici, bairro da Marambaia, em Belém. O caso está sendo apurado como possível homicídio, pois imagens de câmeras de segurança teriam registrado um suspeito deixando o local durante a madrugada.

De acordo com as informações preliminares, familiares localizaram a vítima no imóvel durante a manhã e acionaram as polícias Militar e Civil. As equipes estiveram no local para atender à ocorrência e dar início aos procedimentos investigativos.

Imagens de câmeras de segurança da região registraram um homem saindo da residência durante a madrugada. O material deverá ser analisado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a relação da pessoa registrada nas imagens com o caso.

Até o momento, as circunstâncias da morte de Paulo Paiva não foram divulgadas pelas autoridades. O local foi periciado e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que deverão auxiliar na identificação da causa da morte.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e esclarecer a dinâmica dos fatos. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre suspeitos ou a motivação do ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.