Incêndio atinge residências no bairro da Terra Firme na madrugada deste domingo (5)

Um incêndio de grandes proporções atingiu imóveis localizados na Passagem Comissário, entre as passagens Cáritas e Brasília, no bairro da Terra Firme, em Belém, durante a madrugada deste domingo (5). De acordo com informações preliminares, as chamas se espalharam rapidamente, causando apreensão entre os moradores da área.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado para combater o fogo e conseguiu controlar as chamas antes que elas atingissem um número maior de residências. Vídeos gravados por moradores e divulgados nas redes sociais mostram a intensidade do incêndio e o trabalho das equipes no combate ao fogo.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a quantidade de imóveis afetados. Enquanto alguns moradores relatam que quatro casas foram atingidas, outras informações preliminares apontam que três residências foram alcançadas pelas chamas. O número definitivo deverá ser confirmado após a conclusão dos trabalhos de perícia e rescaldo realizados no local.

O Grupo Liberal solicitou informações ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará e à Polícia Civil sobre a ocorrência, o número de imóveis atingidos, possíveis vítimas e as causas do incêndio. A Polícia Civil informou ao Grupo Liberal, às 10h28 deste domingo (5/07), que o caso não havia sido registrado.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que atendeu uma ocorrência de incêndio que atingiu quatro residências, na Terra Firme, todas com perda total. Segundo o órgão, não houve registro de pessoas feridas. A perícia foi solicitada para apurar as causas do incêndio.

