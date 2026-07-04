Fiscalização flagra 14 motoristas por embriaguez em Santarém, neste sábado (4)

Neste sábado (4), a Operação Lei Seca 2026, na rodovia estadual PA-457, em Santarém, no oeste paraense, flagrou 14 motoristas por embriaguez ao volante, num balanço parcial do Departamento de Trânsito do Pará (Detran). O órgão informou que boa parte dos motoristas são turistas de municípios da região e até de outros estados. O valor da multa por embriaguez ao volante atualmente é de R$ 2.934,70.

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que o alto valor da penalidade ocorre pela aplicação de um fator multiplicador dez vezes maior que o valor base da infração gravíssima. Em caso de reincidência dentro de 12 meses, esse valor dobra, chegando a R$ 5.869,40.

Em Santarém, o trabalho de fiscalização promovido, neste sábado, integra a Operação Verão realizada em todo o território estadual. O foco é evitar a embriaguez ao volante neste mês de férias escolares.

Conforme o Detran, a fiscalização se iniciou neste sábado, com a intensificação dos trabalhos nos acessos aos balneários. O órgão de trânsito estadual informou que, somente em uma hora, cinco motoristas não passaram no teste do bafômetro.

O Detran explicou que, durante os trabalhos, ao perceber sinais de embriaguez, pede-se aos motoristas que façam o teste, dependendo do teor de álcool, aplica-se a multa e, caso se constate grande quantidade de álcool ingerida, a conduta passa de infração administrativa para crime de trânsito, com apresentação da pessoa à Delegacia da Polícia Civil.

Também foram flagradas pessoas dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e veículos com o licenciamento em atraso, no entanto, a embriaguez ao volante foi a maior infração observada, num balanço parcial da fiscalização.

Segundo o Detran, em 2025, o Pará registrou 4.306 infrações por motoristas alcoolizados, um aumento de 376 casos na relação com 2024.