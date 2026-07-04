PM descobre crianças atraídas para kitnet ao apurar denúncia de tráfico em Ananindeua

Em uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes no município de Ananindeua, na Grande Belém, policiais militares se depararam com uma situação bem grave e que os surpreendeu: cinco crianças encontravam-se na companhia de adultos no imóvel apontado como local de venda de drogas. Essas crianças eram atraídas até o local com balas e doces. O caso é investigado pela Polícia.

A partir de uma denúncia anônima, a Polícia Militar chegou até Cássio Augusto, suspeito de comercializar drogas na rua Jader Dias, na Cidade Nova, município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, na quarta-feira (1º). Com ele, os policiais encontraram 71 porções de oxi. Segundo a PM, o suspeito levou os policiais até a casa onde morava com um companheiro. Ao chegar ao local, os policiais foram surpreendidos com uma situação inusual.

"Ao adentrar este kitnet, a gente constatou a presença de um adulto com cinco crianças", contou um major que atuou na operação da PM. Ele informou que a equipe policial chegou a fazer imagens do homem com uma criança no colo e que o homem não soube explicar a situação das crianças naquele imóvel.

"Ele disse que entregava pirulito, dava doce para as crianças", disse o oficial. De imediato, como informou o militar, foram acionados a Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial (Ciepas) e o Conselho Tutelar da Cidade Nova, para serem feitos os procedimentos adequados a essa situação. Policiais tomaram conhecimento de que familiares das crianças as deixavam ficar com o homem por confiarem nele. Os policiais orientam que esse procedimento não deve ser adotado pelas famílias.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) acompanha o caso e levanta informações sobre o fato e as responsabilidades relacionadas a essa ocorrência. Além de Cássio Augusto, Alex Ramos, de 54 anos, também foi conduzido à Delegacia de Polícia.