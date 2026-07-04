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Polícia

PM descobre crianças atraídas para kitnet ao apurar denúncia de tráfico em Ananindeua

Fato se deu durante operação policial na rua Jader Dias, na Cidade Nova

O Liberal
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Polícia investiga caso que serve de alerta para pais e responsáveis por crianças e adolescentes (Foto: Reprodução)

Em uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes no município de Ananindeua, na Grande Belém, policiais militares se depararam com uma situação bem grave e que os surpreendeu: cinco crianças encontravam-se na companhia de adultos no imóvel apontado como local de venda de drogas. Essas crianças eram atraídas até o local com balas e doces. O caso é investigado pela Polícia.

A partir de uma denúncia anônima, a Polícia Militar chegou até Cássio Augusto, suspeito de comercializar drogas na rua Jader Dias, na Cidade Nova, município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, na quarta-feira (1º). Com ele, os policiais encontraram 71 porções de oxi. Segundo a PM, o suspeito levou os policiais até a casa onde morava com um companheiro. Ao chegar ao local, os policiais foram surpreendidos com uma situação inusual. 

"Ao adentrar este kitnet, a gente constatou a presença de um adulto com cinco crianças", contou um major que atuou na operação da PM. Ele informou que a equipe policial chegou a fazer imagens do homem com uma criança no colo e que o homem não soube explicar a situação das crianças naquele imóvel. 

"Ele disse que entregava pirulito, dava doce para as crianças", disse o oficial. De imediato, como informou o militar, foram acionados a Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial (Ciepas) e o Conselho Tutelar da Cidade Nova, para serem feitos os procedimentos adequados a essa situação. Policiais tomaram conhecimento de que familiares das crianças as deixavam ficar com  o  homem por confiarem nele. Os policiais orientam que esse procedimento não deve ser adotado pelas famílias. 

A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) acompanha o caso e levanta informações sobre o fato e as responsabilidades relacionadas a essa ocorrência. Além de Cássio Augusto, Alex Ramos, de 54 anos, também foi conduzido à Delegacia de Polícia.

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